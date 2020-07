Gian Maria Sainato, affermato influencer originario di Sapri, l’11 luglio ospite di “Like” su La7

Gian Maria Sainato, famoso e ormai affermatissimo Influencer originario di Sapri, uomo di moda e lifestyle con un seguito su Instagram ad oggi di più di 590.000 followers, sarà tra i protagonisti del programma “Like” in onda sabato 11 luglio su La7 prima del Tg delle 13.30.

“Like” è un magazine di approfondimento su moda, viaggi, innovazione, tecnologia, salute ed economia. Gian Maria sarà ospite della rubrica glamour #Ama (powered by uTrend) all’interno della puntata a partire dalle ore 12.50.

L’ideazione e la produzione del servizio è ad opera di uTrend, un progetto di media crossing che coinvolge Tv e social e parla di tendenze dall’Italia e dal mondo in tema di moda, travel, lifestyle, luxury, grazie al contribuito dei migliori digital creator e true influencer.

Gian Maria vive a Milano, dove ha lavorato come modello per le più importanti agenzie. Oggi è riconosciuto nel mondo digitale come “digital influencer” grazie alla sua passione per la moda, lo stile di vita, la cura del corpo, i viaggi e il lusso, fornendo consigli e ispirazioni.

Nel corso degli anni ha vinto il “Best Digital Influencer Award” assegnato nell’ambito del Digital Influencer Day, è stato protagonista di #Riccanza su Mtv, docureality sulle vite dei “figli di papà”, e diverse sono state le copertine e le pagine di riviste internazionali di moda che gli hanno dedicato spazio.

– Chiara Di Miele –