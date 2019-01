Tragedia a Brienza. Corpo di un uomo ritrovato privo di vita in un pozzo

Il corpo senza vita di un uomo è stato ritrovato in un pozzo situato in località “Crocifisso” nelle campagne burgentine. Si tratta di un 54enne che era uscito di casa in mattinata, senza fare rientro. L’uomo viveva con l’anziana madre che, preoccupata per la sua prolungata assenza, ha allertato i Carabinieri, che sono giunti sul posto.

I militari della Compagnia di Viggiano e della Stazione di Brienza, dopo aver setacciato tutta l’area insieme ad alcuni familiari, hanno scoperto il cadavere in fondo ad un pozzo, situato in una zona adiacente ad un terreno di proprietà.

Sul posto i Vigili del Fuoco del Distaccamento di Villa D’Agri per il recupero del corpo. Avvisato dell’accaduto anche il magistrato di turno della Procura di Potenza, che non ha disposto per il momento esami. La salma si trova nella camera mortuaria del cimitero di Brienza. Si tratterebbe a quanto pare di suicidio.

– redazione –