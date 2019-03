Si è tenuta questo pomeriggio, nella Comunità Montana Vallo di Diano a Padula, la Conferenza dei Sindaci sulla discussione del Sub Ambito Distrettuale, il nuovo organismo costituito da qualche anno in Regione Campania riguardante lo smaltimento e la raccolta dei rifiuti.

Al Sub Ambito, la cui governance è affidata al Consiglio e all’Assemblea dei sindaci, competono la pianificazione, la programmazione, l’organizzazione e il controllo sulle attività di gestione del ciclo integrato dei rifiuti. In seno all’Ambito Territoriale Ottimale (di carattere provinciale) si è costituito un Sub Ambito del Vallo di Diano, deliberato già dai sindaci nei rispettivi consessi civici.

Il Sub Ambito Distrettuale, deciso unanimemente da tutti i Comuni, si chiamerà provvisoriamente Eco-Diano e prevederà una gestione autonoma dei rifiuti.

“Abbiamo tutti i mezzi e le esperienze per gestire questo organismo – le parole del Presidente della Comunità Montana Raffaele Accetta – sono anni che la maggior parte dei Comuni valdianesi effettua la raccolta differenziata e credo che siamo nella condizione di poter ottenere una tariffa diversa e un abbattimento dei costi. L’obiettivo è proporre una tariffa inferiore rispetto a Salerno o altri centri urbani. Comunicheremo questa scelta al Presidente dell’ATO e presenteremo le nostre proposte”.

Il Sub Ambito proporrà in seguito un suo rappresentante che farà parte dell’Assemblea Generale dell’ATO.

Dopo la Conferenza si è tenuto, inoltre, il Consiglio della Comunità Montana dove è stato notificato l’ingresso del nuovo Revisore dei Conti, che sarà Angelo Porcaro di Ceppaloni.

– Claudia Monaco –