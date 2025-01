Continua ad arricchirsi di attività mediche per gli utenti Geomedical, il Centro Polidiagnostico di Lauria.

Ha preso il via il servizio ortottico, pensato per prendersi cura della salute degli occhi con prestazioni di alta qualità.

Le prestazioni prevedono l’esame della vista e delle abilità visive a partire dai 3 anni di età, utili per la prevenzione dell’occhio pigro. E’ inoltre disponibile l’esame della diplopia ed eventuale correzione con prismi.

Presso Geomedical si effettuano il test dei colori per la diagnosi del daltonismo e la Tomografia ottica computerizzata (OCT), o Tomografia ottica a radiazione coerente. Si tratta di un esame diagnostico non invasivo che permette di ottenere delle scansioni della cornea e della retina per la diagnosi ed il follow-up di numerose patologie corneali e retiniche e nella diagnosi preoperatoria e nel follow-up postoperatorio della gran parte delle patologie oculari che necessitano di un intervento chirurgico. Inoltre, si possono effettuare l’angio OCT e l’OCT per Glaucoma.

Per chi dovesse rinnovare la patente o il porto d’armi, il Centro Polidiagnostico effettua l’analisi del campo visivo computerizzato.

