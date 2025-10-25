Momenti importanti per il Lions Club Sala Consilina Vallo di Diano che ha visto un sentito gemellaggio con la città maltese di Vittoriosa e l’ingresso di nuovi soci.

Dopo la recente riconferma alla presidenza del sodalizio di Manuela Giudice si è tenuta la visita del sindaco di Vittoriosa John Boxall.

Vittoriosa fa parte delle “Tre Città” dell’isola insieme a Senglea e Cospicua e già nei mesi scorsi una delegazione da Sala Consilina, insieme al sindaco Domenico Cartolano, vi si era recata in visita per stringere il patto di amicizia tra le due comunità. Visita ricambiata ora da parte del Lions Club Malta che è stato ospite del sodalizio valdianese.

L’occasione è stata propizia anche per visitare il Municipio di Sala Consilina, incontrare gli imprenditori locali per l’apertura di un canale di commercio e la sede della DFL Gruppo Lamura, tra le più grandi e note aziende del territorio.

Ieri sera, inoltre, si è svolta per il Lions Club Sala Consilina Vallo di Diano la Charter Night, una delle cerimonie speciali che segnano l’ingresso dei nuovi soci. Sono entrati a far parte del Club il Direttore sanitario dell’ospedale di Polla Luigi Mandia, l’ingegnere Gabriele Petroccelli e l’ingegnere Giuseppe Pisano.

Erano presenti il Past governatore Tommaso Di Napoli, il Primo vicegovernatore Bruno Canetti, il Secondo vicegovernatore Gianfranco Ucci, il Club Malta, il Club Parone Croatia e il Club Sofia St. Michael, don Gabriele Petroccelli.

Soddisfatta la Presidente Manuela Giudice per le nuove iniziative che arricchiscono il patto di amicizia con Vittoriosa, oltre che per l’ingresso dei nuovi soci e per la sua riconferma alla guida del Club.