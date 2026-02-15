La Gelbison non sbaglia il secondo turno casalingo e, dopo aver superato il Castrumfavara, riserva lo stesso trattamento anche ai corregionali del Ragusa, vincendo con il punteggio di 2-0.

La gara, ad eccezione del primo quarto d’ora nel quale il team siciliano ha provato a farsi vedere dalle parti di Corriere, è stata sempre sotto il controllo degli uomini del tecnico Massimo Agovino, il quale ha scelto la stessa formazione con l’unico cambio, l’innesto dal primo minuto dell’attaccante Liurni.

La Gelbison è passata al primo affondo. Minuto 22, angolo dalla destra, palla a Viscomi che è stata finalizzata sottomisura da Ferreira, il quale dopo un altro tentativo al minuto 29 si è ripetuto realizzando la sua doppietta sempre da una iniziativa partita dalla bandierina. E sul 2-0 si è rivista la formazione siciliana con un tiro dalla distanza di Capone. Nell’occasione è stato bravo Corriere a mandare la palla sulla traversa. Il tempo si è chiuso sul 2-0.

Nella ripresa la squadra cilentana del presidente Maurizio Puglisi ha cercato anche la terza marcatura, ma le iniziative di Coscia in apertura e di Liurni al quarto d’ora non hanno trovato l’esito sperato. Il match dopo 5 minuti di recupero si è chiuso con la meritata vittoria dei rossoblù oggi in casacca verde, che continuano la rincorsa verso la zona nobile dei playoff, ma il distacco resta ancora non vicino.

Il prossimo impegno per Kosovan e soci è domenica prossima sul campo della Vibonese uscita pesantemente sconfitta dalla trasferta di Milazzo.