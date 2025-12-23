La Gelbison Calcio ha acquisito nel club il calciatore Mattia Scognamiglio, difensore centrale proveniente da L’Aquila.

Classe 2000, Scognamiglio è un difensore roccioso, dotato di grande fisicità e spiccate doti di leadership, qualità che contribuiranno a rafforzare la retroguardia rossoblù.

Cresciuto nei settori giovanili di Virtus Entella e Genoa, vanta già un percorso professionale importante, con esperienze in squadre come Viareggio, Gavorrano, Savoia, Rieti, Seregno, Albalonga, Grosseto, Vis Artena e Roma City, con un totale di 10 presenze in Serie C e 150 in Serie D.

Un profilo solido e affidabile che va a rinforzare il reparto difensivo rossoblù, portando fisicità, duttilità e conoscenza della categoria.

La società accoglie Mattia Scognamiglio con un caloroso benvenuto e gli augura buon lavoro e le migliori soddisfazioni con la maglia della Gelbison.