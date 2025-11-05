La Gelbison comunica di aver acquisito il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Francesco Pio De Feo, centrocampista classe 1997, proveniente dalla Paganese Calcio.

Per De Feo si tratta di un ritorno in rossoblù, avendo già indossato la maglia della Gelbison nella stagione 2016/2017.

Calciatore duttile e di grande esperienza nel Campionato di Serie D, De Feo ha vestito nel corso della sua carriera le maglie di Vastese, Nocerina, Vastogirardi, Cannara, Gravina, Levico Terme, Nardò, U.S. Palmese 1914 e, nelle ultime due stagioni, della Paganese, dove ha collezionato complessivamente 38 presenze.

La società dà il benvenuto a Francesco Pio De Feo augurandogli buon lavoro e una stagione ricca di soddisfazioni personali e di squadra con la maglia rossoblù.

Inoltre i vertici comunicano di aver raggiunto un accordo per la risoluzione consensuale del contratto con il calciatore Nicolò Carcione.

La Gelbison ringrazia Nicolò per la professionalità, l’impegno e la serietà dimostrati durante la sua permanenza, augurandogli le migliori fortune umane e professionali per il prosieguo della carriera.