La Gelbison ha ingaggiato il calciatore Giovanni Pompameo. Classe 2007, ha firmato il suo primo contratto con in rossoblù.

Nato a Rocca Imperiale, Pompameo è un centrocampista moderno, duttile e con ottime qualità tecniche, impiegabile sia da mezz’ala che da esterno.

Pompameo è cresciuto calcisticamente nello Sporting Corigliano, ha maturato esperienze significative nei settori giovanili della Vibonese e del Taranto dove ha compiuto il definitivo salto di qualità.

Il calciatore ha coronato il sogno dell’esordio tra i professionisti lo scorso anno dimostrando grande determinazione e voglia di emergere.

“Il giovane calciatore calabrese, apprezzato non solo per le sue doti atletiche, ma anche per la serietà e la dedizione al lavoro, ha tutte le carte in regola per crescere ulteriormente e dare il suo contributo alla causa rossoblù – fanno sapere dal Gelbison – Noi puntiamo con decisione su di lui, inserendolo in un progetto tecnico che valorizza i giovani e guarda al futuro con fiducia e ambizione”.