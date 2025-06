Continuano gli acquisti da parte della Gelbison. Per la prossima stagione calcistica è in arrivo Riccardo Tilli, esterno offensivo romano classe 2000.

Tilli, reduce da un’ottima stagione con il Tivoli, si è distinto per le sue qualità tecniche e realizzative, confermandosi tra i profili più interessanti del panorama dilettantistico laziale.

Il nuovo attaccante, che ha firmato un precontratto, porterà con sé un’importante esperienza maturata anche in categorie superiori. Nella stagione 2023/2024 ha infatti vestito la maglia della Fermana in Serie C, esperienza che ha contribuito alla sua crescita tecnica e tattica, preparandolo ad affrontare contesti ad alta competitività.

Nonostante la giovane età, Tilli può vantare numeri significativi in Serie D, dove con il Real Monterotondo ha collezionato 66 presenze, realizzando 22 gol e fornendo 10 assist, confermandosi come un esterno offensivo capace di abbinare qualità, velocità e concretezza sotto porta.

Con l’arrivo di Tilli, la Gelbison si assicurerà un rinforzo di valore per il reparto avanzato, puntando su un profilo giovane, ma già strutturato, in linea con il progetto tecnico della società.

Il club dà il benvenuto a Riccardo, augurandogli buon lavoro e le migliori soddisfazioni con la maglia rossoblù.