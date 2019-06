Gazebo informativo di Forza Nuova a Sala Consilina. Il gruppo Salesi insorge: “Scelta inammissibile”

È polemica a Sala Consilina dopo che lo scorso 8 giugno, in Piazza Umberto I, è stata autorizzata da parte del Comune di Sala Consilina l’installazione di un gazebo informativo di “Forza Nuova”.

Ad intervenire sulla questione è stato il gruppo consiliare Salesi capeggiato da Mimmo Cartolano che condanna duramente l’accaduto.

“Al di là della regolarità burocratica della richiesta e del rispetto di quanto previsto dai regolamenti – dichiara il gruppo – è inammissibile che un’Amministrazione non dia un segnale politico chiaro rispetto ad un movimento dichiaratamente filo-fascista, concedendo uno spazio pubblico, in nome della democrazia, a chi ha calpestato con intenti ed azioni questo sacro principio costituzionale. I Salesi non condividono questa scelta e la condannano apertamente”.

“L’Amministrazione comunale – continua – per sua stessa pubblica dichiarazione, ha ammesso che ‘Forza Nuova’ sia un movimento ‘dichiaratamente neofascista e che il fascismo rimane un crimine’, ma ciò nonostante, non ha ritenuto di negare, come invece hanno fatto molti altri Comuni, l’autorizzazione alla manifestazione, in aperta violazione della Legge 205/93 Scelba-Mancino. I Salesi sabato pomeriggio, insieme a tanti altri liberi cittadini, erano in Piazza Umberto I a contromanifestare pacificamente, professando il loro essere antifascisti. Amministrare un paese implica anche prese di posizione inequivocabili seguite da atti concludenti e non solo da dichiarazioni di facciata”.

“L’unico messaggio chiaro che è arrivato dal Palazzo di Città – conclude – è che chiunque professi una ideologia xenofoba, misogina e razzista è il benvenuto a Sala Consilina. Forse è questa la scelta politica che è stata fatta dall’attuale Amministrazione comunale ma noi la combatteremo a viso aperto!”.

– Claudia Monaco –

Articolo correlato:

8/06/2019 –Gazebo di Forza Nuova a Sala Consilina. L’Amministrazione:”Il fascismo rimane per noi un crimine”