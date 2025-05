Disavventura a lieto fine nei giorni scorsi per un gattino salvato ad Agropoli dai Vigili del Fuoco del locale Distaccamento. Il micio ha viaggiato per circa 80 km nascosto nel vano motore di una Citroen.

Il conducente dell’auto ha percorso un tragitto di due ore e, giunto al capolinea, ha udito i miagolii provenire dal motore.

Così ha capito che nella sua auto era rimasto intrappolato un gatto e ha chiamato il 115.

I caschi rossi, con non poca difficoltà, sono riusciti ad estrarre illeso l’animale e a metterlo in salvo per la gioia dell’automobilista che ha deciso di adottare il gattino.