Gal Vallo di Diano. Il Consiglio di Amministrazione esprime soddisfazione per i progetti pervenuti

Il Presidente Attilio Romano e l’intero Consiglio di Amministrazione del Gruppo di Azione Locale Vallo di Diano esprimono soddisfazione per la risposta del territorio attraverso il buon numero di progetti pervenuto a valere sulle Tipologie di Intervento dei bandi chiusi da poco (T.I.4.1.1 e 6.4.1).

“Questo lascia ben sperare per l’afflusso di Domande di Sostegno sui bandi ancora attivi – spiega il gruppo in una nota – e denota sicuramente, da una parte, una buona comunicazione sulle opportunità messe in campo dal GAL e, dall’altra, che la strategia a suo tempo concepita risponde pienamente alle reali esigenze del territorio”.

“L’occasione è valida per rinnovare l’invito al territorio di rimanere in ascolto su tutto quanto promosso dal GAL – conclude – attraverso il proprio sito istituzionale e agli organi di comunicazione di dare sempre massima eco perché le informazioni possano raggiungere il maggior numero di possibili beneficiari”.

– Claudia Monaco –