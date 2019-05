Gaetano Focarile di Sala Consilina premiato alla Camera come neolaureato meritevole

Gaetano Focarile, 29enne di Sala Consilina, è stato premiato alla Camera dei Deputati, nell’area dei Gruppi Parlamentari come neolaureato meritevole.

In virtù di questo riconoscimento, il giovane salese, laureatosi in Politiche, Istituzioni e Territorio con la votazione di 110 e lode presso l’Università degli Studi di Salerno, si è assicurato la possibilità di partecipare gratuitamente ad un master online in Global Marketing Comunicazione & Made in Italy.

Una cerimonia emozionante alla presenza dei vertici della Fondazione Italia – Usa durante la quale Gaetano Focarile ha ricevuto un attestato di Professionista accreditato e a cui hanno preso parte il professore ordinario di Politica Economica e Finanziaria e di Storia e Politica Monetaria Antonio Marzano ed ex ministro delle Attività produttive, qualificati esponenti del mondo delle imprese, giornalisti e parlamentari.

La sua segnalazione di merito è arrivata grazie alla mediazione di AlmaLaurea che l’ha contattato per comunicargli la possibilità di seguire online un master della Fondazione Italia – Usa, partner di cui AlmaLaurea sostiene e promuove le iniziative in collaborazione con Centro Studi comunicare l’Impresa e ricevendo così l’adesione del ministro dell’Istruzione.

Il corso si avvale della collaborazione di docenti di fama internazionale e di Università estere, tra cui la Venice International University presieduta dall’Ambasciatore Umberto Vattani, che è anche presidente del comitato d’onore del master.

– redazione –