Furto, truffa e violenza sessuale. In manette tre pregiudicati ad Agropoli e Capaccio Paestum

I Carabinieri delle Stazioni di Agropoli e Capaccio Scalo hanno eseguito ieri sera tre ordinanze di custodia cautelare emesse dalla Procura della Repubblica di Vallo della Lucania nei confronti di tre pregiudicati locali ritenuti responsabili dei reati di furto, truffa e violenza sessuale.

Per G.M., 44enne di Agropoli, il provvedimento è giunto a seguito di denuncia per ripetute violenze a carico di una minorenne. Per F.N., 31enne di Agropoli, invece, il provvedimento è giunto dopo una denuncia per furto presentata da una commerciante del posto.

Per M.L., 49enne di Capaccio Paestum, il provvedimento è stato emesso per l’espiazione della pena detentiva residua.

G.M. e M.L., a disposizione dell’Autorità Giudiziaria, sono stati condotti presso le Case Circondariali di Salerno e Vallo della Lucania mentre F.N. è stato sottoposto al regime degli arresti domiciliari.

– Claudia Monaco –