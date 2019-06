Furto nella notte in un bar-tabacchi di Polla. Rubati sigarette, gratta e vinci e un cambia monete

Ennesimo furto nella notte nel Vallo di Diano. Colpito, questa volta, il Giu.Co’s bar di Polla lungo la Strada Statale.

Stando alle prime ricostruzioni, sono almeno 4 le persone che, a volto coperto, avrebbero commesso il furto. I ladri, all’1.30 circa, si sono introdotti attraverso una fessura, creata tagliando delle sbarre di ferro nel retro del locale. Una volta dentro hanno rubato sigarette, gratta e vinci (per un valore di 2.100 euro), e sono riusciti a portare via un cambia monete contente circa 2mila euro.

Il cambia monete è stato ritrovato successivamente in un terreno, aperto e totalmente svuotato.

Sul posto, allertati dal proprietario, sono intervenuti i Carabinieri della Compagnia di Sala Consilina che, durante il sopralluogo, anche delle zone circostanti, hanno ritrovato nelle vicinanze un’auto di piccola cilindrata nascosta nella vegetazione. Si tratta di un’auto rubata e potrebbe essere quella utilizzata per commettere il furto.

Lo stesso locale era stato colpito da un altro furto nella notte tra il 15 e il 16 maggio. In quella occasione era stato portato via un ingente quantitativo di pacchetti di sigarette, per un valore stimato intorno ai 5mila euro.

Tanto il rammarico della famiglia proprietaria del bar che, raggiunta da Ondanews, ha dichiarato: “Non se ne può più. Siamo distrutti. Nei momenti più bui questi episodi portano addirittura a pensare di chiudere le attività”.

– Paola Federico –

