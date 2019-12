Furto in un’abitazione a Palomonte. Ladri in fuga, indagano i Carabinieri

Un furto è stato messo a segno nella serata di ieri, intorno alle ore 20, a Palomonte, in località Perrazze.

Ignoti si sono introdotti in un’abitazione in via Filette, probabilmente attraversando i terreni circostanti. Approfittando della momentanea assenza dei proprietari, i ladri hanno forzato il portone di ingresso e hanno così potuto rovistare indisturbati in tutte le camere, sia al piano inferiore che a quello superiore.

Secondo una prima stima sarebbero riusciti a portar via solo una parure in argento.

Al rientro, l’amara scoperta per i proprietari che hanno trovato la casa completamente a soqquadro. Tempestivamente sono giunti sul posto i Carabinieri della Stazione di Buccino, che indagano sull’accaduto.

– Serena Picciuolo –