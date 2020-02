Furto in una rivendita di tabacchi ad Agropoli. Bottino da 10mila euro

Furto nella notte ad Agropoli in una rivendita di tabacchi in via Risorgimento. Il bottino ammonta a circa 10mila euro tra sigarette e contanti.

I ladri, si legge su “La Città di Salerno“, si sono introdotti nell’esercizio commerciale alzando la saracinesca servendosi di un cric. Una volta dentro hanno disattivato l’antifurto, fatto razzia di tutti i tabacchi presenti, preso il denaro presente in cassa e si sono dati alla fuga.

Le telecamere interne al locale hanno ripreso tutta l’operazione. Si tratta di 4 ladri, giovani, che hanno agito incappucciati.

L’allarme è stato dato da un passante e i Carabinieri sono prontamente intervenuti. I ladri però avevano già fatto perdere le proprie tracce. I militari, agli ordini del Capitano Fabiola Garello, indagano su quanto accaduto per risalire ai responsabili.

– Paola Federico –