Furto in un salone di parrucchiere a Salerno. Il colpo è stato messo a segno nella notte tra sabato e domenica e i titolari dell’attività ieri mattina hanno scoperto quanto accaduto.

Ad agire in via Giovanni Francesco Memoli sarebbe stata una sola persona che ha forzato l’ingresso utilizzando un piede di porco.

Una volta dentro ha rubato il denaro contenuto nel registratore di cassa, poco meno di 100 euro.

Scattato il sistema di allarme si è dato alla fuga facendo perdere le sue tracce.

Diversi i danni provocati dall’effrazione, sull’accaduto indagano le Forze dell’Ordine.