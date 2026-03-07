Rubano in un appartamento a Quadrivio di Campagna, ma per uno dei ladri finisce male grazie all’intervento dei Carabinieri.

È quanto accaduto ieri sera nella popolosa frazione quando i due si sono introdotti nell’abitazione riuscendo a rubare una serie di oggetti.

Il tempestivo intervento dei militari della locale Stazione, diretti dal Maresciallo Capo Fabio Pignatiello e coordinati dalla Compagnia di Eboli agli ordini del Capitano Greta Gentili, ha permesso che uno dei due ladri venisse arrestato. Si tratta di un uomo originario dell’Est Europa che è finito in carcere a disposizione della Procura della Repubblica e questa mattina la misura cautelare è stata confermata nel corso del procedimento per direttissima.

I Carabinieri sono sulle tracce del suo complice che invece si è dato alla fuga.