Ladri in azione a San Pietro al Tanagro.

Ignoti nei giorni scorsi hanno preso di mira un’abitazione situata in via Grosoleia e, approfittando dell’assenza dei proprietari, sono riusciti a portare via argenteria e altri oggetti.

Da diversi giorni nel piccolo centro valdianese sono stati segnalati vari tentativi e i cittadini sono sempre più in allarme e preoccupati. Un altro tentativo, sempre nei giorni passati, si è verificato anche nel comune limitrofo di San Rufo.

Su quanto accaduto sono stati informati anche i Carabinieri della Compagnia di Sala Consilina che hanno dato il via alle indagini.