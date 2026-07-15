La Polizia di Stato, con personale dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura di Salerno ha arrestato uno straniero e denunciato un suo connazionale.

I due sono gravemente indiziati, allo stato degli atti e fatta salva la presunzione di innocenza fino a sentenza definitiva, del reato di tentato furto aggravato in concorso.

L’intervento è scaturito a seguito della segnalazione di un furto all’interno di un esercizio commerciale del centro cittadino. Giunti sul posto, gli agenti hanno bloccato uno dei presunti responsabili, trovato con capi di abbigliamento nascosti e danneggiati dopo la rimozione dei dispositivi antitaccheggio. Grazie alle indicazioni fornite dal personale del negozio, è stato rintracciato poco dopo anche il complice, mentre ulteriori capi, anch’essi danneggiati, sono stati recuperati e restituiti all’esercente.

Al termine degli accertamenti, uno dei due è stato arrestato in flagranza per tentato furto aggravato in concorso, mentre il secondo è stato denunciato. Nei suoi confronti sono state inoltre avviate le procedure previste dalla normativa sull’immigrazione, essendo risultato irregolare sul territorio nazionale.

Su disposizione del Pubblico Ministero di turno, l’arrestato è stato associato presso le camere di sicurezza della Caserma “Pisacane”, in attesa del giudizio con rito direttissimo.