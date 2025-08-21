Furto nella notte a Tramutola, nella Val d’Agri.

Ignoti avrebbero forzato un accettatore automatico di denaro in un distributore di carburante di Largo San Vito. L’importo contenuto è stato portato via dai responsabili che si sono dileguati.

Il fatto sarebbe accaduto circa alle 3 del mattino, poco dopo un’ultima erogazione.

Tanta amarezza per i gestori che hanno potuto solo segnalare l’accaduto alla Polizia Locale e ai Carabinieri.

Indagini in corso per risalire ai responsabili e assicurarli alla giustizia.