Ad Agropoli si è verificata una spiacevole intrusione in uno dei plessi scolastici che ha causato sconcerto tra studenti, genitori e insegnanti.

Nella notte i ladri sono entrati nella Scuola dell’Infanzia “A. Mozzillo” e hanno rubato alimenti dalla mensa.

Il sindaco Roberto Mutalipassi ha convocato una riunione con il Comandante della Polizia Municipale Maurizio Cauceglia per valutare la situazione e mettere in campo strategie efficaci di deterrenza in sinergia con le altre Forze dell’Ordine.

Tra le soluzioni più immediate l’installazione di telecamere di sorveglianza nella scuola “A. Mozzillo” per sorvegliare costantemente le aree più vulnerabili. L’obiettivo è creare un sistema di sicurezza più forte e capillare che possa prevenire futuri episodi e garantire la tranquillità nelle scuole.