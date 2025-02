Non si placa l’ondata di furti in provincia di Potenza e ancora una volta nel mirino dei ladri è finito il territorio di Picerno.

Nella serata di ieri ignoti si sono introdotti all’interno di un’abitazione e, approfittando dell’assenza dei proprietari, sono riusciti a mettere a segno il furto e a portare via soldi e monili in oro.

Proprio nel momento in cui stavano per dileguarsi, i ladri sono stati sorpresi dalla proprietaria di casa che stava rientrando ma sono riusciti a scappare e a far perdere le loro tracce.

Tempestiva è stata la chiamata ai Carabinieri della Compagnia di Potenza che intervenuti sul posto hanno avviato le indagini del caso nel tentativo di riuscire ad assicurare alla giustizia gli autori del gesto.