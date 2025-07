Oggi i Carabinieri della Compagnia di Sapri, su disposizione della Procura della Repubblica di Vallo della Lucania, hanno dato esecuzione all’ordinanza di misura cautelare della custodia in carcere emessa dal GIP di nei confronti dell’albanese indagato per tentato furto, rapina impropria e porto di arma comune da sparo per i fatti accaduti nei giorni scorsi a Foria di Centola.

I reati contestati sono stati commessi insieme ad altri due complici.

Nella sera del 22 giugno, infatti, il personale in servizio presso la Compagnia Carabinieri di Sapri è intervenuto presso un’abitazione privata dopo che la moglie del 58enne proprietario di casa ne ha richiesto l’intervento riferendo del ferimento con un colpo di arma da fuoco di una persona che stava compiendo un furto all’interno della sua proprietà.

I militari, giunti sul posto, hanno trovato i sanitari del 118 che stavano già prestando le prime cure al ferito e hanno appurato che a colpire il ladro era stato il proprietario dell’abitazione.

In ragione delle sue gravi condizioni di salute il ferito è stato trasportato presso l’ospedale di Vallo della Lucania e poi presso il “Cardarelli” di Napoli.

L’uomo ha così riferito di aver esploso il colpo di fucile perché aveva sentito dei rumori sospetti ed era uscito nel cortile di casa imbracciando un fucile. Aveva quindi visto un primo uomo fuggire dalla finestra della sua camera da letto capendo che si trattava dell’autore di un furto. Subito dopo altri due complici si erano catapultati fuori dalla finestra. Allo stesso tempo, dopo che il proprietario dell’abitazione aveva intimato ai tre di fermarsi, il primo dei fuggitivi ha esploso più colpi di pistola al suo indirizzo per cui, temendo per la propria incolumità, ha risposto con un colpo di fucile che ha ferito una delle due persone che erano uscite dalla finestra. Questa persona era appunto colui che si trovava a terra davanti alla sua abitazione e che stava ricevendo le cure dei soccorritori.

Nel corso delle verifiche effettuate il giorno successivo da personale in servizio presso la Compagnia Carabinieri di Sapri, al Comando del Capitano Francesco Fedocci, e della Sezione Investigazioni Scientifiche del Reparto Operativo Carabinieri di Salerno, al Comando del Capitano Antonio Lezzi, è stato appurato che dalla salita che costeggia l’abitazione erano stati esplosi diversi colpi di arma da fuoco in direzione dell’abitazione stessa. Non è stata invece ritrovata la cartuccia esplosa dal fucile che aveva ferito uno dei soggetti che stavano perpetrando il furto.

Il proprietario dell’abitazione ha anche narrato che, nella cassaforte della sua abitazione aperta dagli autori del furto vi era custodita, in uno ad alcuni valori, anche una pistola carica, che poteva essere quella poi usata dal fuggitivo per esplodere i colpi di arma da fuoco.

Dalle indagini è emerso che un furto era stato tentato anche nell’abitazione posta di fronte alla casa dove poi erano stati esplosi i colpi di arma da fuoco.

Il pomeriggio del 23 giugno si è presentata presso i Carabinieri di Sapri una donna che ha riferito di avere ricevuto una telefonata alla 23:00 del giorno precedente nel corso della quale le veniva detto che il marito era stato ferito e si trovava presso l’ospedale di Vallo della Lucania. Giunta nella notte stessa presso il nosocomio le era stata mostrata una fotografia del ferito che la donna ha riconosciuto come un cugino del marito. Capito che la persona ferita non era il marito ha provato più volte a contattarlo sul cellullare senza ricevere alcuna risposta.

Il giorno dopo la donna si è recata nuovamente presso i Carabinieri di Sapri raccontando che un suo parente le aveva detto, per averlo appreso dalla persona ferita, che anche il marito aveva partecipato al furto e che era deceduto a seguito del colpo di arma da fuoco che lo aveva colpito.

Dopo che era stata individuata la cella agganciata dal telefono della persona scomparsa è stata intrapresa nella zona coperta dalla cella in San Severino di Centola un’ampia attività di ricerca che però non ha sortito alcun risultato immediato.

Due giorni dopo, il proprietario dell’abitazione si è recato insieme al suo difensore presso la Procura di Vallo della Lucania riferendo di avere sparato non uno, ma due colpi di fucile colpendo mortalmente uno dei responsabili che avevano perpetrato il furto. Preso dal panico aveva immediatamente buttato via le cartucce e trasportato il cadavere in un luogo distante da quello ove si trovava il ferito.

Nel corso della notte, poi, aveva caricato il cadavere a bordo della sua auto trasportandolo in località San Severino di Centola dove lo aveva sotterrato.

La Procura di Vallo della Lucania, insieme al personale della Compagnia Carabinieri di Sapri e con l’ausilio di appartenenti all’Arma dei Carabinieri del Reparto Territoriale di Vallo della Lucania, al Comando del Tenente Colonnello Valerio Palmieri, della Compagnia Carabinieri di Sala Consilina, al Comando del Capitano Veronica Pastori, e del personale della Sezione Investigazioni Scientifiche del Reparato Operativo dei Carabinieri di Salerno ha effettuato un sopralluogo nella località indicata alla presenza dell’indagato che ha esploso i colpi di fucile nel corso del quale la salma è stata ritrovata e trasportata presso l’obitorio.

Le indagini sono tuttora in corso al fine di giungere ad una completa ricostruzione della complessa vicenda. L’esito dei preliminari accertamenti dovranno essere verificati nel corso del procedimento e le persone coinvolte sono da considerare innocenti fino ad eventuale sentenza definitiva di condanna.