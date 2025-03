Si è riunito questa mattina in Prefettura a Salerno il Comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica così come richiesto dai Sindaci del Vallo di Diano a causa dell’aumento del numero di furti in abitazione registrati nelle ultime settimane.

Presenti al cospetto del Prefetto Francesco Esposito i primi cittadini del comprensorio oltre al Questore Giancarlo Conticchio, al Comandante Provinciale dei Carabinieri di Salerno, Colonnello Filippo Melchiorre, e al Comandante Provinciale della Guardia di Finanza, Generale di Brigata Luigi Carbone.

Il Prefetto ha ascoltato le richieste giunte dai Sindaci dei paesi che vivono l’allerta causata dai reati predatori, sottolineando che l’aumento dei furti riguarda tutta la provincia da inizio anno, rispetto ad un trend in diminuzione dell’anno scorso.

Diversi i bisogni avanzati dai rappresentanti delle Amministrazioni locali e accolti da Esposito, tra cui una presenza straordinaria di pattuglie di pronto intervento e, a medio termine, l’installazione di telecamere di videosorveglianza alle uscite dell’A2 del Mediterraneo. In merito a quest’ultimo punto il Prefetto ha rassicurato sulla rapida realizzazione del progetto che sta seguendo personalmente.

I Sindaci, inoltre, hanno convenuto in merito alla non opportunità di istituire i “controlli di vicinato”, data la conformazione geografica del territorio e la mancata formazione di persone in tal senso.

“Siamo soddisfatti – dichiara a margine del Comitato la sindaca di Monte San Giacomo, Angela D’Alto – perché è un primo passo importante per restituire serenità al territorio, anche se siamo consapevoli che il fenomeno, nel Vallo di Diano come dappertutto, non sarà immediatamente e definitivamente risolvibile. L’attenzione con una maggiore presenza di Forze dell’Ordine speciali e il progetto delle telecamere alle uscite autostradali rappresentano però un segnale importante“.