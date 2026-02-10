Commette furti seriali in attività commerciali di Potenza, finisce ai domiciliari.

Su disposizione della locale Procura della Repubblica, i Carabinieri della Compagnia di Potenza hanno dato esecuzione all’ordinanza applicativa della misura cautelare degli arresti domiciliari con l’applicazione del braccialetto elettronico emessa dall’Ufficio GIP nei confronti di un 59enne del posto.

Il provvedimento cautelare scaturisce dall’attività d’indagine dei militari del Nucleo Operativo e Radiomobile che anche grazie all’acquisizione di immagini dalle telecamere di sorveglianza e di testimonianze hanno raccolto elementi utili ad attribuire all’indagato sette episodi di furti aggravati commessi tra il mese di luglio e il mese di novembre del 2025 in esercizi commerciali situati nella centrale via Pretoria, in via Vaccaro e anche in altre zone decentrate come nei pressi della stazione ferroviaria.

L’ indagato, già noto per precedenti, secondo l’impianto accusatorio confermato dal GIP, si sarebbe reso autore seriale dei furti ricercando denaro contenuto nei registratori di cassa o altri prodotti come valori bollati e tabacchi la cui rivendita poteva risultare fruttuosa.

Dalle singole denunce sporte dalle vittime, l’uomo avrebbe dimostrato ingegno nella scelta degli obiettivi, ma anche scaltrezza nell’agire sempre a volto coperto e nell’arco notturno.

Si precisa che il procedimento penale è attualmente nella fase delle indagini preliminari e che per l’indagato vige il principio costituzionale di presunzione di innocenza fino all’emissione di una sentenza definitiva di condanna.

L’operazione si inquadra nella più vasta e quotidiana attività svolta in sinergia dalla Procura della Repubblica di Potenza con l’Arma dei Carabinieri.