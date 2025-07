Fermato e arrestato in flagranza dai Carabinieri a Salerno un 31enne sorpreso a rubare in un garage in località Sant’Eustachio.

L’allarme è stato lanciato dal proprietario e, secondo una prima ricostruzione, il ragazzo sarebbe responsabile di altri colpi avvenuti in città nelle scorse settimane. Anche la refurtiva è stata recuperata e restituita alla vittima.

Inoltre i Carabinieri hanno fermato e denunciato un georgiano per un furto in una parafarmacia. Lo straniero, senza fissa dimora, ieri sera si è intrufolato nell’attività di via Fieravecchia portando via prodotti per un valore di 400 euro circa.

L’uomo è stato scoperto dai Carabinieri della locale Compagnia, guidati dal Maggiore Antonio Corvino, che sono riusciti a risalire a lui tramite indagini e il supporto delle immagini di videosorveglianza.