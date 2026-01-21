Il Giudice per le Indagini Preliminari presso il Tribunale di Salerno ha convalidato la misura della custodia cautelare in carcere nei confronti dei tre cittadini georgiani sottoposti a fermo lo scorso 14 gennaio a seguito di un intervento della Squadra Mobile, perché gravemente indiziati di diversi furti in abitazione commessi a Salerno nell’ultimo mese.

In relazione ad un altro cittadino georgiano coinvolto nei fatti, arrestato nel corso della stessa operazione per i reati di resistenza e lesioni a pubblico ufficiale e denunciato per concorso nel reato di furto aggravato, la Questura di Salerno, accertatane la posizione irregolare sul Territorio Nazionale e tenuto conto della sua pericolosità sociale per l’ordine e la sicurezza pubblica, ne ha disposto l’espulsione con accompagnamento alla frontiera per il rimpatrio in Georgia.