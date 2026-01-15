Ieri sera la Polizia di Stato, con investigatori della Squadra Mobile, ha sottoposto a fermo tre cittadini georgiani in quanto sospettati del reato di furto in abitazione aggravato e, contestualmente, ha arrestato un quarto per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. Quest’ultimo è stato anche denunciato in concorso con i primi tre.

Ieri mattina sono state intercettate e sottoposte a controllo 4 persone sospette nei pressi di un condominio di via Parmenide. Uno di essi, nel tentativo di sottrarsi agli accertamenti, si è dato alla fuga innescando così una colluttazione con un poliziotto della Squadra Mobile che ha riportato una frattura della mano con prognosi di 30 giorni.

La perquisizione effettuata sul posto ha consentito di ritrovare nell’auto una collana di perle, verosimilmente provento di furto, nonché grimaldelli ed oggetti atti allo scasso. I successivi approfondimenti svolti dalla Squadra Mobile hanno consentito di acquisire, a vario titolo, gravi elementi indiziari a carico dei quattro in relazione a 3 furti in abitazione verificatisi a Salerno negli ultimi 30 giorni.

In particolare, l’acquisizione e visione delle immagini riprodotte dal sistema di videosorveglianza dei condomini interessati ha consentito di rilevare la presenza, in orari compatibili con i furti, di persone le cui fattezze fisiche sono risultate perfettamente compatibili con quelle di alcuni componenti del gruppo. Inoltre, una delle vittime ha riconosciuto come propria la collana trovata nell’auto.

I cittadini georgiani, su disposizione del Pubblico Ministero presso la locale Procura della Repubblica, sono stati trasferiti presso la Casa Circondariale di Salerno in attesa della convalida.