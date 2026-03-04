Nel mese di febbraio sono stati emessi dal Questore della provincia di Potenza Raffaele Gargiulo 2 provvedimenti di divieto di ritorno, 2 proposte di sorveglianza speciale, 2 ammonimenti e 3 avvisi orali nei confronti di altrettante persone dedite alla commissione di reati.

All’inizio dello scorso mese, a Potenza, due persone di nazionalità rumena sono state trovate in possesso di merce alimentare di vario genere rubata poco prima da due esercizi commerciali della città. A seguito della querela da parte dei responsabili delle attività commerciali, i responsabili sono stati denunciati alla competente Autorità Giudiziaria per i reati di furto e ricettazione. Ad entrambi, poi, è stato intimato di lasciare il territorio del comune di Potenza e non farvi più ritorno per 4 anni.

Nell’ambito della prevenzione dei reati di genere sono state emesse 2 proposte di sorveglianza speciale nei confronti di autori di reati rientranti nel Codice Rosso. I destinatari delle proposte, entrambi residenti in provincia, sono indagati per maltrattamenti in famiglia nei confronti dei loro familiari. Per loro è stata richiesta rispettivamente la sorveglianza per la durata di un anno e due anni con divieto di avvicinamento alle persone offese con l’aggiunta del braccialetto elettronico di controllo.

Sempre nell’ambito della violenza di genere sono stati emessi 2 ammonimenti nei confronti di due persone residenti in provincia per atti persecutori commessi nei confronti rispettivamente della ex compagna e di un conoscente.

Sono stati, infine, emessi 3 provvedimenti di avviso orale da parte del Questore nei confronti di tre persone che hanno manifestato, nel corso degli anni, un’attitudine a commettere reati, annoverando a loro carico precedenti di polizia per reati commessi contro la persona, il patrimonio, la famiglia, in violazione della normativa sugli stupefacenti ed altro.