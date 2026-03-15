Furti ad Eboli, scattano i controlli dei Carabinieri. Tre denunciati
Controlli dei Carabinieri ad Eboli per limitare il fenomeno dei furti.
Nei giorni scorsi i militari della locale Stazione, guidati dal Maresciallo Giuseppe Botta e coordinati dalla Compagnia, hanno denunciato due cittadini georgiani già noti per furti in appartamento.
Dopo diversi appostamenti hanno proceduto al controllo: sono stati scoperti con un coltello e un documento falso.
Sempre nei giorni scorsi i Carabinieri, in località Epitaffio, hanno denunciato un ebolitano per aver commesso un furto in un negozio del posto.