Furti e sicurezza del territorio comunale. E’ stato questo l’unico punto discusso nel Consiglio comunale di Vietri di Potenza che, su richiesta del sindaco Christian Giordano, si è riunito in sessione straordinaria per discutere del problema che da tempo interessa il territorio. Numerosi furti, commessi solo con qualche giorno di distanza, auto prelevate dalle abitazioni, olio e tante attrezzature rubate. Si vive nella paura e con tanta tensione.

Ad aprire la seduta il sindaco, che ha ceduto la parola alla minoranza consiliare. “Nessuno può venire sul nostro territorio, fare i propri comodi – ha sottolineato il consigliere Carmine Grande – e andare via. C’è un assalto massiccio al nostro territorio, ma vanno ringraziate le Forze dell’Ordine che si stanno adoperando così come i cittadini che si sono mobilitati. La gente ha paura e ha bisogno di sicurezza. Servono all’occorrenza più Forze dell’Ordine, istituzionalizzare gruppi di volontari, in modo da farli muovere coordinati. Proponiamo anche una convenzione con istituti privati di vigilanza“.

Nel rispondere, il sindaco, condividendo le proposte di Grande, ha sottolineato che “tutte le proposte sono state già messe in campo da diversi giorni” e che “c’è stata già la riunione del Comitato di Sicurezza in Prefettura, e per questo un grazie va al Prefetto, a tutte le forze dell’ordine locali e provinciali e al Questore“.

“Già da qualche giorno – ha sottolineato Giordano – ci sono più unità di Forze dell’Ordine sul territorio. Abbiamo messo in campo ogni sforzo, anche pensando a nuovi progetti di video-sorveglianza. Sugli istituti di vigilanza abbiamo già firmato un protocollo d’intesa e ho chiesto l’attivazione per questa emergenza. Abbiamo già ottenuto i primi risultati con l’intensificazione dei controlli“.

Poi un appello ai volontari che stanno sorvegliando sul territorio: “Grazie per quello che fate, ma bisogna stare calmi e non prendere iniziative personali. Ma solo sorvegliare e segnalare alle Forze dell’Ordine“.

– Claudio Buono –