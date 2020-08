Furti a Buccino. Ladri prendono di mira quattro abitazioni, rubati denaro e monili in oro

Quattro furti sono stati messi a segno nei giorni scorsi in località Sarnese a Buccino.

I soliti ignoti si sono intrufolati nelle abitazioni indisturbati portando via contanti e monili in oro. Il bottino è di circa 3mila euro.

Al momento del furto in due abitazioni non era presente nessuno mentre nelle altre due erano presenti i proprietari che non si sono accorti di nulla.

Purtroppo le abitazioni erano sprovviste dei sistemi di videosorveglianza quindi non è stato possibile identificare i ladri.

Sull’accaduto indagano i Carabinieri della Stazione di Buccino agli ordini del Maresciallo Gaetano D’Ambrosio.

-Serena Picciuolo-