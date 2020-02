Furibonda lite in un bar di Salerno. Accoltellato un buttafuori, si cerca l’aggressore

Un uomo è stato accoltellato in seguito ad una lite scoppiata sabato sera in un bar di Salerno, in località Pastena.

Come si legge sul quotidiano “Il Mattino“, il 50enne, buttafuori, ha litigato con il suo aggressore per cause da accertare da parte della Squadra Mobile della Polizia di Salerno che sta indagando anche per individuare chi ha ferito con il coltello la vittima.

Il furibondo litigio in via Posidonia è stato segnalato in serata ai poliziotti, così la Centrale Operativa ha inviato sul posto una pattuglia che però non ha trovato i due litiganti. Soltanto in seguito un medico del Pronto Soccorso dell’ospedale “Ruggi” ha allertato il 112 perchè il 50enne si è presentato con una ferita da taglio all’anca.

L’uomo è stato medicato e dimesso con 10 giorni di prognosi. In seguito è stato ascoltato dagli agenti per avere particolari che consentiranno di rintracciare l’aggressore.

– Chiara Di Miele –