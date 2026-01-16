Furgone in fiamme questa mattina sull’A2 del Mediterraneo all’altezza di Battipaglia.

Il veicolo ha preso fuoco per circostanze in corso di accertamento.

Il suo conducente per fortuna, notato il fumo, è riuscito a scendere dall’abitacolo e a mettersi in salvo. Nel frattempo sul posto sono arrivati i Vigili del Fuoco che hanno spento il rogo e messo in sicurezza la zona.

Presenti anche gli agenti della Polizia Stradale e le squadre di Anas.