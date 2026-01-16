Furgone avvolto dalle fiamme sull’A2 del Mediterraneo a Battipaglia
Furgone in fiamme questa mattina sull’A2 del Mediterraneo all’altezza di Battipaglia.
Il veicolo ha preso fuoco per circostanze in corso di accertamento.
Il suo conducente per fortuna, notato il fumo, è riuscito a scendere dall’abitacolo e a mettersi in salvo. Nel frattempo sul posto sono arrivati i Vigili del Fuoco che hanno spento il rogo e messo in sicurezza la zona.
Presenti anche gli agenti della Polizia Stradale e le squadre di Anas.