“Fuori moda”. Pubblicato il terzo singolo di Mario Perretta, giovane cantante di Vietri di Potenza

E’ online il nuovo singolo di Mario Perretta, il 22enne di Vietri di Potenza che ha dato il via ad un nuovo progetto musicale. S’intitola “Fuori moda” ed ha già un importante riscontro di pubblico e consensi. E’ il terzo singolo pubblicato dopo “L’anno nuovo” e “Non ho parole”.

Perretta, conosciuto già sul grande schermo per aver partecipato a trasmissioni televisive come “Ti lascio una canzone” e “Mezzogiorno in Famiglia” in Rai, da anni studia e si sacrifica per la sua passione, la musica. Un giovane che ha deciso di investire tutto il suo tempo in questa passione, che porta avanti con grinta, determinazione e risultati importanti. Non a caso ha già vinto, nonostante i soli 22 anni, festival e manifestazioni anche a livello nazionale.

La sua, per la musica, è una passione che coltiva sin da bambino. Tra note e parole, per sfornare canzoni davvero belle e apprezzate, è arrivata lo scorso anno la vittoria al Festival della Canzone di Muro Lucano. Un festival nazionale che gli ha spalancato la porta al nuovo progetto.

“Da questa avventura ho imparato tanto –ha dichiarato Perretta- così come sto mettendo in pratica i consigli del maestro La Rocca. Credo che questo terzo singolo sia quello che più mi rappresenta, sotto diversi punti di vista, ed è stato realizzato nel momento giusto per me”.

Il testo è di Daniela Buonocore, la musica dal maestro Pasquale La Rocca, mentre il video, curato da Marco Napoli, è stato girato a Latina dalla Apm ed è disponibile su Youtube. “Fuori moda” è quel mondo ideale, contrapposto al mondo alla moda in cui viviamo oggi, dove superficialità, successo e realizzazione personale sono i valori più diffusi.

– Claudio Buono –