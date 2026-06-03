È online il primo episodio de “La vita che accade”, il podcast dal vivo nato per raccontare le reti sociali, culturali e civiche che ogni giorno tengono insieme i territori, spesso lontano dai riflettori ma dentro le pieghe concrete della vita delle persone.

Il progetto apre uno spazio pubblico di confronto dedicato ai temi dei diritti, della giustizia sociale, dell’abitare, della marginalità e delle politiche di prossimità, partendo non da definizioni astratte, ma dalle pratiche reali: quelle che attraversano le strade, i servizi, le comunità e le fragilità contemporanee.

Per il primo episodio, il podcast sceglie di partire dalla strada. Ospite della puntata è Giuseppe Marzullo, presidente de La Brigata – Unità di strada ODV di Salerno, realtà che dal 2018 opera accanto alle persone che vivono condizioni di grave marginalità, offrendo ascolto, supporto concreto, presenza e accompagnamento. La puntata affronta il tema dell’abitare come diritto fondamentale e non come esito finale di un percorso premiale.In questa prospettiva, la casa non viene raccontata come “ricompensa” da ottenere dopo aver dimostrato qualcosa, ma come base minima da cui ripartire per ricostruire autonomia, salute, relazioni e possibilità di futuro.

Al centro del dialogo anche il valore del lavoro di strada e della prossimità sociale: non gesti occasionali di assistenza, ma azioni strutturate che interrogano direttamente le politiche pubbliche, il ruolo delle istituzioni e la capacità delle comunità di riconoscere le persone più fragili come cittadine e cittadini a pieno titolo.

“La vita che accade” nasce dentro un percorso più ampio legato ai servizi di Housing First e Stazione di Posta, interventi che mettono al centro l’accoglienza, la dignità della persona, la costruzione di relazioni significative e il contrasto alla marginalità estrema. Il podcast intende dare voce alle esperienze che, ogni giorno, provano a trasformare il lavoro sociale in uno spazio di responsabilità collettiva. L’episodio completo è disponibile QUI

Il progetto è realizzato nell’ambito di Housing First e Stazione di Posta.

Ente titolare: Consorzio Sociale S10

Ente gestore: Cooperativa Sociale Iskra

In collaborazione con: Associazione Amico Fritz, Toko Film Fest, Radio Lasagne Verdi.