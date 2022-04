Fugge dalla guerra in Ucraina e partorisce la sua bimba a Potenza. Il Presidente Bardi fa visita ad Olena ed Eva

“Oggi ho voluto portare il saluto della Basilicata alla piccola Eva, figlia di una rifugiata ucraina accolta a Tito e che ha messo alla luce questa splendida creatura all’ospedale San Carlo di Potenza”.

Il Presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi, ha fatto visita alla piccola e alla madre Olena che ad inizio marzo è tornata da una famiglia di Tito che l’aveva già ospitata per la prima volta 20 anni fa, quando aveva solo 5 anni, dopo i fatti di Chernobyl. La bambina è nata nella serata di martedì e gode di ottima salute.

“È stata una visita riservata per tutelare la privacy e la famiglia, coinvolta nel conflitto in corso in Ucraina – continua – Il nostro cuore e il nostro concreto sostegno è con i rifugiati ucraini che stiamo accogliendo a centinaia. Mi preme ringraziare il Direttore generale Giuseppe Spera, i medici, gli infermieri, le ostetriche e il personale amministrativo per il loro grande spirito di servizio”.

