Fuga di gas nel centro storico di Potenza. Intervengono i Vigili del Fuoco

I Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Potenza sono intervenuti per una fuga di gas in via Del Popolo nel centro storico di Potenza per la rottura di una conduttura durante i lavori di interramento della rete elettrica.

I caschi rossi hanno provveduto a mettere in sicurezza l’area e a richiedere l’intervento dei tecnici del gas. Durante le operazioni di ricerca e riparazione della conduttura è stata interdetta tutta la zona al traffico stradale e pedonale.

I Vigili del Fuoco sono intervenuti con una autopompa, un fuoristrada per un totale di cinque unità.

Sul posto presenti anche la Polizia locale, i tecnici del gas ed i tecnici dell’Enel.

– Claudia Monaco –