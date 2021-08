Fuga dall’Afghanistan. Confindustria Basilicata: “Per accogliere serve occupazione”

Per garantire l’accoglienza ai profughi in fuga dall’Afghanistan e per offrire loro un “reale affrancamento da una condizione di difficoltà ed un inserimento nella vita sociale, civile ed economica di una comunità, non si può prescindere dall’occupazione“ sono le dichiarazioni riportate dall’Ansa di Francesco Somma, presidente di Confindustria della Basilicata.

“La drammaticità della crisi umanitaria del popolo afgano – ha spiegato il presidente degli imprenditori lucani – non può lasciare indifferente; riteniamo fondamentale che anche in Basilicata si avvii un confronto istituzionale sui percorsi utili a garantire accoglienza ai profughi, pianificando già da ora strumenti adeguati di reale integrazione”.