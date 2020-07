Fu trovata con la cocaina in auto, dovrà scontare 2 anni di carcere. Arrestata 29enne di Capaccio Paestum

I Carabinieri della Stazione di Capaccio Scalo, coordinati dalla Compagnia di Agropoli, hanno eseguito un ordine di carcerazione nei confronti di una 29enne di Capaccio Paestum.

Quest’ultima dovrà scontare 2 anni e 10 giorni perchè nel 2015 fu trovata con 300 grammi di cocaina in auto. La donna ha sempre affermato di non sapere come mai la droga si trovasse nella sua auto che, spesso, prestava ad alcuni amici.

Nonostante una strenua difesa è giunta la sentenza di condanna e i militari dell’Arma hanno condotto la 29enne nel Carcere di Fuorni a Salerno.

– Chiara Di Miele –