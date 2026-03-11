Dalle prime ore di questa mattina i Carabinieri della Compagnia di Battipaglia insieme ai militari del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di Finanza di Salerno hanno eseguito in numerose province d’Italia delle misure cautelari.

I provvedimenti, emessi dal GIP del Tribunale di Salerno su richiesta della Procura, sono scaturiti a seguito di approfondite indagini partite da Giffoni Valle Piana che avrebbero fatto emergere un quadro indiziario per frodi informatiche e riciclaggio, ed è stato disposto il sequestro di conti correnti e rapporti finanziari, finalizzato al recupero delle somme indebitamente percepite.

Per l’appunto, l’indagine trae origine dalla denuncia di un cittadino, presso la Stazione Carabinieri di Giffoni Valle Piana, relativa all’apertura fraudolenta di rapporti finanziari a suo nome. Gli accertamenti, condotti in sinergia tra l’Arma dei Carabinieri e la Guardia di Finanza di Salerno, hanno permesso di individuare i responsabili che, spacciandosi per operatori bancari, inducevano le vittime a inserire i propri dati su siti internet contraffatti e appositamente creati, accessibili da un link inviatogli. In tal modo gli indagati erano in grado di versare su conti correnti appena aperti da prestanome il denaro presente nei conti delle vittime. Per rendere complessa la localizzazione dei fondi, il denaro veniva poco dopo monetizzato attraverso prelievo contante o convertito in criptovalute presso exchange esteri.

L’operazione si è svolta nelle province di Salerno, Potenza, Avellino, Napoli, Caserta, Lecce, Taranto, Frosinone, Roma e Milano. Complessivamente le persone indagate sul territorio nazionale sono 68. Ben 13 sono i comuni interessati nella provincia di Salerno, tra cui Giffoni Valle Piana, Montecorvino Rovella, Montecorvino Pugliano, Eboli, Battipaglia, Nocera Inferiore, Mercato San Severino, Pagani, Salerno e Pontecagnano Faiano. A Potenza, invece, l’operazione si è concentrata in città. L’attività odierna in campo nazionale è stata diretta dal Capitano Samuele Bileti, Comandante della Compagnia di Battipaglia, e coordinata nell’esecuzione delle misure cautelari reali dal Capitano Donato Recchia, Comandante del Nucleo Operativo e Radiomobile di Battipaglia. Le indagini sono state coordinate, inoltre, dal Maggiore Izzo del Nucleo Pef della Guardia di Finanza di Salerno.

I volumi finanziari sottratti a 89 vittime ammontano a oltre 1.500.000 euro, somma oggetto del provvedimento di sequestro eseguito oggi su conti correnti e disponibilità finanziarie riconducibili agli indagati.

Il provvedimento cautelare eseguito non comporta alcun giudizio di responsabilità definitivo e le accuse, così come formulate, saranno sottoposte al vaglio del giudice nelle fasi ulteriori del procedimento.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Ondanews.it (@ondanews.it_official)