Frode fiscale da oltre un milione di euro. Scatta il blitz della Guardia di Finanza nel Cilento

Dalle prime ore dell’alba nel Cilento, 60 militari della Guardia di Finanza di Salerno, su disposizione della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Vallo della Lucania, stanno eseguendo un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di 3 persone e 18 perquisizioni, fra domiciliari e locali, nei confronti di altri 10 indagati, in concorso con i primi, per una frode da oltre un milione di euro.

La frode è realizzata mediante la clonazione e l’illecito utilizzo di migliaia di carte di credito.

– Annamaria Lotierzo –