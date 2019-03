Frattura del femore per una nonnina di 104 anni. Delicato intervento riuscito al “Ruggi” di Salerno

Una brutta avventura con un lieto fine è quella vissuta da una nonnina di 104 anni.

La signora Caterina, originaria di Giffoni, era stata trasportata dai familiari al pronto soccorso dell’ospedale “San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona” di Salerno in seguito ad una caduta accidentale che le aveva causato una frattura scomposta del femore.

L’anziana nonnina, in seguito, è stata ricoverata nel reparto di Ortopedia e Traumatologia diretto dal dottor Francesco Cefalo per essere sottoposta ad un delicato intervento. In sala operatoria è stata accompagnata dal dottor Maurizio De Cicco che ha eseguito l’intervento chiacchierando amabilmente con la signora Caterina che, nel frattempo, era sottoposta ad un’anestesia locale.

Il recupero dall’intervento è stato eccellente e ieri la nonnina è tornata a casa in ottime condizioni tanto che non è stato necessario assegnarle alcuna terapia domiciliare.

Prima di andare via la signora Caterina ha ringraziato i medici che l’hanno operata e tutto il personale di reparto che si è alternato vicino a lei e l’ha accudita ed accompagnata nel percorso sanitario.

– Claudia Monaco –