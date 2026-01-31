Frana sulla Provinciale 66 del Ciglioto a Camerota. Disposta la chiusura al traffico
Frana sulla Strada Provinciale 66 del Ciglioto nel territorio di Camerota, il Comune dispone la chiusura al traffico dell’arteria.
La chiusura è stata formalizzata con ordinanza sindacale per motivi di sicurezza, in attesa delle necessarie verifiche tecniche e degli interventi di messa in sicurezza.
Dunque l’Amministrazione invita la cittadinanza a utilizzare percorsi alternativi e a prestare la massima attenzione.