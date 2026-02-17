A seguito del violento maltempo degli ultimi giorni, si è registrato un significativo aggravamento del movimento franoso nel Comune di Santa Marina.

Lungo la Strada Provinciale in località Salise, proprio ieri si sono svolti i sopralluoghi tecnici da parte della Provincia di Salerno che hanno evidenziato condizioni di pericolo per la pubblica incolumità. Di conseguenza, a partire da questa mattina la strada è chiusa al traffico.

La Provincia ha già disposto gli interventi necessari e provvederà al ripristino dello stato dei luoghi nel più breve tempo possibile.

“Comprendiamo i disagi che tale provvedimento comporta, ma la sicurezza dei cittadini resta la priorità assoluta – fanno sapere dal Comune – Seguiranno aggiornamenti sull’evoluzione dei lavori”.