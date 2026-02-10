Frana il terreno a Castel San Lorenzo, famiglia sgomberata da un’abitazione poco sicura
Una frana minaccia l’incolumità di una famiglia di Castel San Lorenzo.
Il terreno ha ceduto nelle vicinanze dell’abitazione che per questo motivo è stata sgomberata con ordinanza dopo un sopralluogo effettuato dall’Ufficio Tecnico Comunale.
Tre le persone costrette ad abbandonare temporaneamente casa in località Infetina, tra cui anche un minorenne.
L’immobile è stato fatto evacuare in via cautelativa perchè non ritenuto sicuro. Soltanto successivi interventi di consolidamento del terreno e di drenaggio potranno far sì che la zona diventi nuovamente agibile, come anche l’abitazione.