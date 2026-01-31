Si chiude la vicenda scaturita da una frana a Novi Velia che aveva interessato in particolar modo un locale pubblico.

Dopo la chiusura della strada e dell’esercizio pubblico, il Comune emanò un’ordinanza che consentiva alla società proprietaria del bene di realizzare interventi provvisori. Una scelta che la stessa società criticava tanto da ricorrere al Tribunale Amministrativo Regionale.

In una prima fase, il TAR sospese l’ordinanza comunale, evidenziando come mancasse un’adeguata valutazione del rischio idrogeologico dell’area sovrastante il ristorante. Secondo i giudici, in una situazione ancora incerta sarebbe stato più prudente mantenere le misure di sicurezza già adottate, soprattutto in attesa degli esiti di una perizia tecnica in corso.

Di conseguenza il sindaco di Novi Velia ritirò l’ordinanza e nei giorni scorsi la vicenda è stata definitivamente chiusa con la sentenza del TAR che ha ribadito le criticità già emerse.